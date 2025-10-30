Rientri importanti. Tuttosport: "Il Milan contro la Roma recupera Estupinan e Jashari"
Piano piano l'infermeria di Milanello sta cominciando a svuotarsi, anche se in vista della sfida di domenica contro la Roma sono da monitorare attentamente le condizioni di Santiago Gimenez, Rafael Leao e Fikayo Tomori, usciti acciaccati dall'ultima trasferta di Bergamo.
Qualche notizia positiva sul fronte infortunati è però arrivata. Scrive infatti questa mattina Tuttosport che "Il Milan contro la Roma recupera Estupinan e Jashari", giocatori che a partita in corso potrebbero diventare un'arma più che affidabile sulla quale andare a puntare.
