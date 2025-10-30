Salta Milan-Roma. Il CorSport: "La caviglia di Ferguson va KO in 18 secondi"

Salta Milan-Roma. Il CorSport: "La caviglia di Ferguson va KO in 18 secondi"
di Lorenzo De Angelis

Milan-Roma di domenica potrebbe aver perso uno dei suoi protagonisti più attesi: Evan Ferguson. L'attaccante giallorosso è infatti stato costretto ad alzare bandiera bianca contro il Parma a causa di un infortunio subito praticamente a pochi istanti dal fischio d'inizio del match.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "La caviglia di Ferguson va KO in 18 secondi", aggiungendo che oggi l'attaccante irlandese si sottoporrà ad una serie di esami che potrebbero evidenziare un trauma distorsivo che non gli farà saltare solo la partita di domenica di San Siro. 