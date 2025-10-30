È un Milan che non punge. Il QS: "Gimenez-Leao, gol in salita"
Contro l'Atalanta i due attaccanti del Milan, Rafael Leao e Santiago Gimenez, non hanno praticamente mai calciato in porta. Un dato piuttosto singolare e che allo stesso tempo preoccupa, visto che giocatori del genere dovrebbero prendersi sulle spalle la squadra e portarla alla vittoria a suon di gol, un po' come fatto dal portoghese contro la Fiorentina.
Questo Milan non punge, o meglio, non lo fa con i suoi attaccanti, anche perché ad oggi ha il terzo miglior attacco del campionato. Lo fa con tanti giocatori, ma la certezza del gol dell'attaccante fa spesso tutta la differenza di questo mondo. In merito a questo discorso Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Gimenez-Leao, gol in salita", anche perché in due hanno appena 3 gol in campionato, tutti del portoghese.
