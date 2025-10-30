Milan in apnea. Il CorSport: "Rotazioni ridottissime"
Il Milan in questo momento è in apnea. La rosa corta non permette a Max Allegri di ruotare i suoi giocatori principali, che contro l'Atalanta hanno dimostrato di essere stanchi, ovviamente sotto l'aspetto fisico.
I 19 giocatori di movimento sono a prescindere pochi per affrontare una stagione, e lo dimostra il fatto che con tutti questi infortuni il Milan va a giocarsi le partite con i suoi 11 titolari con appena 5 sostituzioni in panchina (escludendo ovviamente i due portieri). Poche, troppo poche per una squadra che, come scritto anche questa mattina da Il Corriere dello Sport ha "Rotazioni ridottissime".
