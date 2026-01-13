C'è vita dietro a Pulisic-Leao. Tuttosport: "Fullkrug-Nkunku: Allegri ride"

Per la prima volta in stagione Massimiliano Allegri ha a disposizione 4 dei 5 attaccanti presenti in rosa. L'unico ancora assente è Santiago Gimenez, che presto proverà a tornare a correre sulla sabbia per proseguire nel processo di riabilitazione della caviglia operata. 4 giocatori per 2 posti, un lusso per il tecnico del Milan, che già a Firenze ha dimostrato di non avere paura di cambiare e buttare nella mischia i soliti due, Pulisic e Leao.

In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Fullkrug-Nkunku: Allegri ride", perché effettivamente considerando le prestazioni positive del tedesco e gli ultimi 3 gol del francese esiste effettivamente vita oltre Pulisic-Leao, e quindi chissà che una coppia del genere non possa un'arma in più in questa seconda parte di stagione.