C'è vita dietro a Pulisic-Leao. Tuttosport: "Fullkrug-Nkunku: Allegri ride"
Per la prima volta in stagione Massimiliano Allegri ha a disposizione 4 dei 5 attaccanti presenti in rosa. L'unico ancora assente è Santiago Gimenez, che presto proverà a tornare a correre sulla sabbia per proseguire nel processo di riabilitazione della caviglia operata. 4 giocatori per 2 posti, un lusso per il tecnico del Milan, che già a Firenze ha dimostrato di non avere paura di cambiare e buttare nella mischia i soliti due, Pulisic e Leao.
In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Fullkrug-Nkunku: Allegri ride", perché effettivamente considerando le prestazioni positive del tedesco e gli ultimi 3 gol del francese esiste effettivamente vita oltre Pulisic-Leao, e quindi chissà che una coppia del genere non possa un'arma in più in questa seconda parte di stagione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan