Calciomercato Milan, il CorSport: "Un Milan tutto nuovo con il saldo positivo"

Il calciomercato si è concluso da oltre due settimane ma rimane ancora oggetto di studio e commento per il Milan: un po' perché in questi giorni, senza coppe europee, ogni argomento diventa centrale per il club rossonero; un po' perché da via Aldo Rossi nel corso dell'estate hanno mosso molto le acque, con tanti acquisti e tantissime cessioni che hanno, di conseguenza, spostato molto denaro dalle e nelle casse della società milanista. E così il Corriere dello Sport oggi dedica un pezzo a questo aspetto economico.

Il CorSport titola così: "Un Milan tutto nuovo con il saldo positivo". Tra occhiello e sottotitolo viene commentato e portato qualche dato numerico concreto: "La rivoluzione estiva era quasi necessaria ed è stata finalizzata con i conti in attivo. Dalle cessioni entrati 190 milioni mentre i nuovi sono costati 157: ecco come è stato costruito il gruppo a disposizione di Allegri". In totale il Milan ha concluso circa 40 operazioni, tra quelle definite in entrata e quelle portate a termine in uscita.