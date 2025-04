Casting agli sgoccioli. Il CorSport: "Milan-Tare, adesso l'incontro decisivo"

Oramai ci siamo, il casting per il ruolo di direttore sportivo del Milan è oramai agli sgoccioli. Il cerchio si sta restringendo sempre più attorno alla figura di Igli Tare, ex dirigente della Lazio che rappresenta a pieno quella figura tradizionale che Giorgio Furlani starebbe ricercando insieme a tutto il gruppo di lavoro.

Attualmente impegnato in America, di ritorno dagli States l'amministratore delegato rossonero non perderà tempo e incontrerà l'albanese, anche perché l'intenzione è quella di risolvere al più presto questa faccenda per cominciare a programmare nel migliore dei modi la prossima stagione. In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Milan-Tare, adesso l'incontro decisivo", che difatti aprirà le porte al sì definitivo.