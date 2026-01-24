Chiuderà la carriera al Milan. Il CorSport: "Maignan, la firma a giorni"

Chiuderà la carriera al Milan. Il CorSport: "Maignan, la firma a giorni"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Il vero acquisto del Milan in questo calciomercato invernale risponde al nome di Mike Maignan. Certo, il francese già veste la maglia rossonera, ma tra qualche giorno potrebbe legarsi a vita a questi colori dopo che in estate sembrava praticamente certo e scontato il suo addio a parametro zero, colpo che dalle parti di via Aldo Rossi non si sarebbero potuti permettere di incassare. 

Grazie all'ottimo lavoro dietro le quinte di Massimiliano Allegri ed Igli Tare, Maignan ha deciso di sposare ancora una volta il progetto Milan, ma questa volta per sempre, visto che potrebbe chiudere in rossonero la sua carriera considerando il fatto che il prolungamento del contratto è fissato per il 2030 o addirittura il 2031. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha ulteriormente ribadito l'imminenza dell'accordo, titolando: "Maignan, la firma a giorni". 