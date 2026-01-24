Chiuderà la carriera al Milan. Il CorSport: "Maignan, la firma a giorni"
Il vero acquisto del Milan in questo calciomercato invernale risponde al nome di Mike Maignan. Certo, il francese già veste la maglia rossonera, ma tra qualche giorno potrebbe legarsi a vita a questi colori dopo che in estate sembrava praticamente certo e scontato il suo addio a parametro zero, colpo che dalle parti di via Aldo Rossi non si sarebbero potuti permettere di incassare.
Grazie all'ottimo lavoro dietro le quinte di Massimiliano Allegri ed Igli Tare, Maignan ha deciso di sposare ancora una volta il progetto Milan, ma questa volta per sempre, visto che potrebbe chiudere in rossonero la sua carriera considerando il fatto che il prolungamento del contratto è fissato per il 2030 o addirittura il 2031. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha ulteriormente ribadito l'imminenza dell'accordo, titolando: "Maignan, la firma a giorni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan