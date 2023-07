Chukwueze in arrivo, la Gazzetta: "Inseguimento concluso. Sarà il gemello di Leao"

E ancora prima che ci fosse l'accelerata improvvisa per Okafor, il Milan aveva già indirizzato la trattativa per Samuel Chukwueze dopo un corteggiamento durato diverse settimane. La Gazzetta dello Sport, infatti, titola così: "Arriva Chukwueze. Inseguimento concluso.

Fatta per il nigeriano, sarà il gemello di Leao". Abbassate in maniera importante le richieste del Villarreal con il Milan che si assicura il giocatore per una cifra di 20 milioni più 8 di bonus. Il nigeriano firmerà un contratto da 5 anni e sarà l'arma letale sulla destra, o meglio, l'alter ego di Leao sulla fascia opposta: l'obiettivo è che possa avere un impatto simile, in termini realizzativi, a quello del portoghese.