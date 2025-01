Conceiçao sa come si fa. La Gazzetta: "Missione ottavi. Il tecnico del Milan ci è riuscito 5 volte"

Vincere contro il Girona per riuscire a compiere un primo passo verso gli ottavi di finali di Champions League. È questo l'obiettivo del Milan, che dopo le sconfitte di Borussia Dortmund (vs Bologna) e Lille (vs Liverpool) ha passato anche lo spauracchio del nono posto. Adesso è tutto nelle mani della formazione di Sergio Conceiçao, che vincendo contro i catalani oggi e alla prossima contro la Dinamo Zagabria si garantirebbe un posto nelle prime 8 della competizione.

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, però, che "Conceiçao sa come si fa". Questa sera inizia per il Milan la missione 'ottavi di finale', obiettivo che il tecnico rossonero ha raggiunto per ben 5 volte in carriera quando era alla guida del Porto.