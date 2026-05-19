Conte via da Napoli? I due candidati principali per sostituirlo sono Sarri e Allegri

vedi letture

Antonio Conte sembra intenzionato a lasciare la panchina del Napoli. In corsa per sostituirlo ci sono Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

C'è aria di addio tra il Napoli e Antonio Conte che, dopo aver regalato la qualificazione alla prossima Champions League agli azzurri, ha parlato così del suo futuro: "Il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo conosce dal primo giorno. A fine campionato diremo cosa è stato partorito. Con lui ho già parlato un mese fa, gli ho esposto il mio pensiero e le mie intenzioni. Non dirò nulla, anche per non mancargli di rispetto, siamo legati da un rapporto di amicizia e in virtù di questo è bello essere onesti su tutto”.

Parole che fanno ipotizzare un addio, ma chi potrebbe sostituire Conte sulla panchina del Napoli? Secondo La Gazzetta dello Sport, i candidati sono principalmente due: si tratta di Maruzio Sarri, per l quale sarebbe un ritorno, e Massimiliano Allegri, il cui futuro al Milan appare molto incerto. I due dovranno prima liberarsi dai rispettivi contratti con Lazio e Diavolo, ma al mometo sono in vantaggio rispetto a Fabio Grosso, anche lui in corsa per la panchina del Napoli dopo l'ottimo lavoro al Sassuolo.