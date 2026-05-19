Verso Milan-Cagliari: Saelemaekers e Leao rientreranno dal primo minuto o partiranno dalla panchina?

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Oggi il Milan riprenderà gli allenamenti e inizierà a preparare l'ultima gara della stagione contro il Cagliari, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Si tratta di una partita di fondamentale importanza perchè una vittoria regalerebbe al Diavolo la qualificazione alla prossima Champions League. Max Allegri confermarà la squadra che battuto il Genoa o farà dei cambi? Il tecnico livornese recupererà i tre giocatori che hanno saltato la trasferta ligure per squalfica, vale a dire Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. Il portoghese e il belga rientreranno dal primo minuto o partiranno inizialmente dalla panchina?

Secondo La Gazzetta dello Sport, il dubbio c'è visto che a destra Zachary Athekame è stato uno degli attori protagonisti della vittoria al Ferraris, mentre in attacco Allegri ha avuto buone risposte non solo da Christopher Nkunku, ma anche da Christian Pulisic, che a Genova ha finalmente dato segnali di ripresa. Anche Niclas Fullkrug rimane un'opzione, mentre parte più indietro Santiago Gimenez, autore di una prova deludente anche contro il Grifone.