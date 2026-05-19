Milan, che fine farà Furlani? L'ad potrebbe lasciare per tornare a lavorare in finanza

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Gerry Cardinale è stato molto chiaro nell'intervista rilasciata qualche giorno fa nella quale ha parlato anche del futuro del Milan: a fine stagione valuterà tutto e tutti e dunque in via Aldo Rossi sono tutti sotto esame, compreso l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Quale sarà il futuro? Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, non è da escludere che il dirigente milanista lasci per tornare a lavorare in finanza.

Attenzione invece ad un'altra figura che sta diventando sempre più importante nel club di via Aldo Rossi, vale a dire Massimo Calvelli, membro del Cda del Milan che è sempre più coivolto nella società rossonera. L'ex amministratore delegato dell’ATP, entrato a far parte di RedBird dallo scorso mese di luglio come operating partner, avrà un riolo chiave nel riassetto del Diavolo.