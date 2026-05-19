Il CorSera sul Milan: "Allegri, le liti con Ibra e le strategie di mercato. Toccherà a Cardinale trovare una soluzione"

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Per restare sulla panchina del Milan, Allegri pretende precise garanzie tecniche. E c'è da risolvere la questione con Ibrahimovic.

In merito al momento del Milan, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Allegri, le liti con Ibra e le strategie di mercato. Toccherà a Cardinale trovare una soluzione". Anche se il Diavolo dovesse qualificarsi in Champions, Max Allegri non è certo di restare. Per rimanere al suo posto, il livornese pretende precise garanzie tecniche: almeno quattro giocatori esperti, di caratura internazionale, pronti all’uso, quindi gente come Leon Goretzka in mezzo al campo e come Dusan Vlahovic in attacco.

C'è però da risolvere un'altra questione, vale a dire i rapporti pessimi che ci sono tra Allegri e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird. La convivenza tra i due appare molto complicata e per questo il patron Gerry Cardinale dovrà trovare una soluzione. Si ragiona su una possibile figura di sintesi, che faccia da cuscinetto fra i due.