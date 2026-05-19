Milan, anche con la Champions Allegri non è certo di restare: ecco cosa chiede

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Con una vittoria domenica a San Siro contro il Cagliari, il Milan strapperebbe il pass per la prossima Champions League. Ma anche se dovesse arrivare tra le prime quattro, Max Allegri non sarebbe certo di restare sulla panchina del Diavolo nella prossima stagione. A riferirlo è il Corriere della Sera che spiega che, per rimanere alla guida dei rossoneri, il livornese pretende precise garanzie tecniche: almeno quattro giocatori esperti, di caratura internazionale, pronti all’uso. Dunque gente come Leon Goretzka in mezzo al campo e come Dusan Vlahovic in attacco, entrambi in uscita a zero rispettivamente da Bayern Monaco e Juventus.

Oltre a chiedere una rosa più strutturata per provare a vincere lo scudetto e fare bela figura in Europa, Allegri vuole anche che venga risolta la questione che riguarda i suoi pessimi rapporti con Zlatan Ibrahimovic. Una convivenza tra i due sarebbe molto complicata e quindi toccherà al patron rossonero Gerry Cardinale trovare una soluzione.