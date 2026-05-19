Gazzetta: "E se Furlani farà un passo indietro? C’è l’ipotesi Galliani"

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In caso di addio di Furlani, è spuntata l'ipotesi di un ritorno al Milan di Adriano Galliani, artefice dei grandi successi rossoneri dell’era Berlusconi.

"E se Furlani farà un passo indietro? C’è l’ipotesi Galliani": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che anche Giorgio Furlani, come tutti i dirigenti milanisti, è finito sotto esame. L'ad, oggetto della forte contestazione dei tifosi nelle ultime settimane (la petizione per chiedere le sue dimissioni ha superato le 52 mila firme), potrebbe essere coinvolto nelle innovamento della struttura societaria che sta pensando Gerry Cardinale, ma non è da escludere che possa essere lo stesso Furlani a decidere di lasciare il Milan per tornare a business più strettamente finanziari.

Se l'ad dovesse salutare chi potrebbe arrivare al suo posto? Un'ipotesi che sta circolando porta ad Adriano Galliani, artefice dei grandi successi rossoneri dell’era Berlusconi. In passato ha già avuto dei contatti con Cardinale, ma poi il suo ritorno al Milan non si è concretizzato. Se stavolta le cose dovessero andare diversamente, uno dei più contenti sarebbe Max Allegri: tra i due c'è grande stima e contatti costanti e l'eventuale presenza di Galliani in società sarebbe per l’allenatore livornese una garanzia importante per restare sulla panchina del Diavolo.