Rivoluzione Milan: un ruolo chiave nel riassetto lo avrà Calvelli
In casa rossonera c'è una figura che sta diventando sempre più importante e che è sempre più coinvolto nel Milan: si tratta di Massimo Calvelli, membro del Cda milanista, il quale avrà un ruolo chiave nel riassetto societario del Diavolo (clicca qui per leggere la nostra anticipazione di ieri). L'ex amministratore delegato dell’ATP è entrato a far parte di RedBird dallo scorso mese di luglio come operating partner. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.
A Casa Milan, c'è poi da capire quale sarà il futuro di Giorgio Furlani e del ds Igli Tare, entrambi sotto esame. Non è da escludere che l'amministrato delegato rossonero, pesantemente contestato nelle ultime settimane dai tifosi milanisti, decida di lasciare il club di via Aldo Rossi per tornare a lavorare in finanza.
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