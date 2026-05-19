La famiglia Ellison pronta ad entrare nel Milan? Da New York arrivano smentite

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Negli ultimi giorni, si è parlato molto della possibile cessione da parte di RedBird di una quota di minoranza del Milan ed è anche emerso un potenziale investitore, cioè la famiglia di David Ellison, fondatore di Skydance Media e amministratore delegato di Paramount Skydance Corporation. Da New York, però, come riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, filtrano smentite sul possibile coinvolgimento della famiglia Ellison all’interno del pacchetto azionario del Diavolo.

L'INTERESSE DELLA FAMIGLIA ELLISON

Tra i principali potenziali acquirenti di questa quota ci sarebbe la famiglia David Ellison, fondatore di Skydance Media e amministratore delegato di Paramount Skydance Corporation. Con lui Cardinale intrattiene rapporti da lungo tempo e questa alleanza potrebbe generare benefici significativi per entrambe le parti. La valutazione del club rossonero, secondo Milano Finanza, si aggira intorno a 1,6 miliardi di euro, cifra che potrebbe salire fino a 3-4 miliardi di euro una volta costruito il nuovo stadio.