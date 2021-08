Corriere della Sera: "Maignan fa subito sbiadire l'ombra di Donnarumma"

Gli orfani di Donnarumma adesso si possono rilassare. Come sottolinea il Corriere della Sera, il suo erede, Mike Maignan, sa il fatto suo. Il francese è reattivo tra i pali e abilissimo a giocare con i piedi. E non è turbato dai continui accostamenti con Gigio. Una partita, ovviamente, non basta a chiudere con l’ingombrante passato, ma il francese non fa caso ai paragoni e va dritto per la sua strada. Mike piace dentro e fuori dal campo, ha qualità tecniche e comportamenti giusti: insomma, un vero e proprio affare da 15 milioni (bonus compresi).