Corriere Milano: "La conta all'interno del Pd". Le ultime su San Siro

Oggi alle 09:36Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

"San Siro, la conta all'interno del Pd" scrive il Corriere Milano in apertura nell'edizione odierna. "Convocata seduta a oltranza il 29, corsa per evitare la ghigliottina del 30 settembre. Inter e Milan restano in attesa. Si viaggia sul filo del rasoio: il fronte del no si allarga".

Salgono a sette i consiglieri di maggioranza che voteranno in Aula contro la delibera per la vendita di San Siro e delle aree intorno al Meazza, con due voti che faranno da ago della bilancia. Servono 25 voti, certi ce ne sono solo 23. Mercoledì ci sarà la riunione della Direzione metropolitana del Pd in cui si deciderà la linea".