"Allegri chiede di più": il punto della Gazzetta sul Milan in vista dell'Udinese
MilanNews.it
"Allegri chiede di più", titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul Milan, impegnato questa sera alle 20.45 sul campo dell'Udinese per trovare la terza vittoria consecutive dopo quelle contro Lecce e Bologna.
"Ma ora dal Milan vuole continuità. Stasera i rossoneri in campo per centrare la terza vittoria di fila in Serie A. La fascia da capitano sul braccio di Gabbia".
Primo Piano
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
