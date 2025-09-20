"Leao punta il big match con il Napoli": il punto della Gazzetta sul portoghese

"Leao punta il big match con il Napoli". Titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il portoghese infatti non sarà disponibile per la sfida che il Milan giocherà questa sera contro l'Udinese. Max Allegri spera di averlo per la prossima settiman e il big match con i partenopei.

"Rafa è ko dal 17 agosto e non si allena ancora con il resto della squadra e, a questo punto, la sfida con il Napoli diventa il suo prossimo orizzonte".