Tuttosport: "Avanti Gimenez, è l'ultima chiamata"

Stasera il Milan farà visita all'Udinese per uno degli anticipi di questa quarta giornata di Serie A. Sarà un test importante per i rossoneri, come confermato ieri da Massimiliano Allegri. Ma anche un banco di prova per chi fino a ora ha vissuto un inizio di stagione altalenante, come Santiago Gimenez.

Questa mattina Tuttosport titola: "Avanti Gimenez, è l'ultima chiamata". Proprio in riferimento a questo. E prosegue: "Ancora titolare, ma deve convincere. Se non è un'ultima chiamata, qualcosa di molto simile".