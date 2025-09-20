San Siro, "Toto voto fino al 90° minuto. Turco (Pd): 'La giunta ci spacca'"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:12
di Federico Calabrese

"Toto voto fino al 90° minuto per San Siro. Turco (Pd): 'La giunta ci spacca'" scrive il Giornale Milano sul futuro dello stadio. La conta della maggioranza, Vasile si schiera a favore.

Il pallottoliere si aggiornerà fino al "novantesimo minuto" e per chiudere la partita sul futuro di San Siro in Consiglio comunale alla fine potrebbe essere determinante il centrodestra.