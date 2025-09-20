Stasera c'è l'Udinese. "Milan, gli obiettivi salgono al Max"

"Milan, gli obiettivi salgono al Max", titola così il Giorno soffermandosi sull'impegno in trasferta che i rossoneri affronteranno questa sera in casa dell'Udinese. "A Udine un altro test di maturità. Maignan out, Pulisic con Gimenez".

Massimiliano Allegri in conferenza stampa lo ha definito "il primo snodo stagionale". La prima di una serie di partite importanti e ravvicinate: "Dopo i bianconeri c'è il Lecce martedì in Coppa Italia, e poi Napoli e Juve. 16 giorni già decisivi per il nuovo Diavolo".