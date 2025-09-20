Il QS sul Milan: "Leao e Maignan sono fuori. Allegri a Udine punta su Pulisic"

Oggi alle 09:24Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Stasera il Milan farà visita all'Udinese per la quarta giornata di campionato. I ragazzi di Massimiliano Allegri cercano continuità dopo le vittorie contro Lecce e Bologna. Nell'edizione odierna, in prima pagina, il QS nel taglio in alto titola: "Leao e Maignan sono fuori, Allegri a Udine punta su Pulisic".

Il portiere francese è infatti ancora out dopo l'infortunio rimediato contro i felsinei, stessa sorte anche per il portoghese costretto ancora ai box. Il tecnico livornese punta ancora sull'americano, elogiato nella conferenza stampa della vigilia.