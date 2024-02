CorSera - Futuro Conte: vorrebbe restare in Italia, ma il Milan sembra orientato su profili diversi in caso di addio di Pioli

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza questa mattina il futuro di Antonio Conte, attualmente senza squadra, ma voglioso di tornare in panchina nella prossima stagione. All'ex ct azzurro, dopo l'esperienza al Tottenham, non dispiacerebbe restare in Italia, ma al momento non sembra esserci una squadra pronta a prenderlo.

Nelle scorse settimane si è parlato molto del Milan, ma il club di via Aldo Rossi sembra orientato ad andare su profili diversi nel caso in cui a fine campionato dovesse esserci l'addio di Stefano Pioli. Un nome che per esempio piace parecchio ai rossoneri è quello di Thiago Motta che sta facendo ottime cose al Bologna.