CorSera: "Il pensiero 'allegriano' ha già plasmato il Milan"

"Il pensiero 'allegriano' ha già plasmato il Milan": titola così questa mattina il Corriere della Sera che mette in risalto il grande lavoro che sta facendo Massimiliano Allegri sulla panchina rossonero. Rispetto ad un anno fa, quando si vedeva una squadra lunga, che concedeva praterie agli avversari e che incassava troppi gol, ora in campo si vede un Diavolo più compatto e solido che ha chiuso finora tre partite ufficiali su quattro senza subire gol.

La vittoria di domenica sera del Milan contro il Bologna pr 1-0 è il manifesto del pensiero allegriano: "Difesa compatta, centrocampo organizzato ed esperto, attaccante incaricato di dare una mano in fase di copertura, tutela dei diritti della propria squadra a costo di finire muso a muso con il quarto uomo dopo aver sventolato la mitica giacca" scrive il Corriere della Sera.

