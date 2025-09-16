Gazzetta: "Scossa Nkunku. Solo 52 secondi per il rigore, ora corre per il posto fisso"

vedi letture

"Scossa Nkunku. Solo 52 secondi per il rigore, ora corre per il posto fisso": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che esalta l'impatto avuto da Christopher Nkunku domenica contro il Bologna. Entrato in campo all'85', il francese, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, ha impiegato pochi secondi per conquistare un rigore netto che però non è stato inspiegabilmente concesso dall'arbitro e dal VAR. Il suo impatto è stato quindi importante e fa ben sperare per il futuro anche se servirà con ogni probabilità ancora un po' di pazienza per vederlo titolare.

Nkunku ha lavorato tanto durante la sosta perchè è indietro di condizione e deve recuperare la forma migliore. La sua estate al Chelsea non è stata semplice visto che si è allenato poco con la squadra, dunque avrà bisogno di un po' di tempo per essere al 100%. Intanto però potrà essere utile a partita in corso, proprio come ha già dimostrato domenica contro il Bologna nel suo debutto in maglia rossonera.

