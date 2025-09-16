CorSera: "Vendita di San Siro, il Comune non parteciperà alla demolizione"

L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così stamattina in merito alla trattativa per la cessione dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter da parte del Comune di Milano: "Vendita di San Siro, il Comune non parteciperà alla demolizione". Palazzo Marino non comparteciperà alla demolizione e rifunzionalizzazione di San Siro e dunque parteciperà alle spese per 22 milioni di euro e non 36 milioni come era stato stabilito all’inizio.

Nella giornata di ieri, la vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana, Anna Scavuzzo, ha comunicato questa decisione ai due club che vogliono aspettare il voto del Consiglio Comunale prima di comunicare se accettano o meno questo taglio di 14 milioni di euro. Intanto, se non domani, al massimo giovedì la delibera della vendita di San Siro e delle aree limitrofe arriverà in giunta.

