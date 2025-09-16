Tre clean sheet in quattro gare: stessi uomini dell'anno scorso, quello che è cambiato è l'atteggiamento

Fin dal primo giorno in cui è tornato a Milanello, Massimiliano Allegri ha dichiarato che una delle sue priorità era lavorare sulla fase difensiva perchè nelle scorsa stagione il Milan ha incassato troppi gol. E i risultati si stanno già vedendo visto che nelle prime quattro gare ufficiali della stagione (Bari in Coppa Italia e le prime tre partite di campionato contro Cremonese, Lecce e Bologna) i rossoneri non hanno subito gol in tre occasioni.

Come spiega stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, i difensori titolari sono praticamente gli stessi dell'anno scorso (Tomori, Gabbia e Pavlovic), ma è chiaro che quello che è cambiato è l'atteggiamento, non solo loro ma di tutta la squadra che gioca ora molto più compatta e corta. Proprio come vuole mister Allegri.

