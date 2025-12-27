Per il Milan è Leao. Il CorSport: "L'ora dell'uomo in più"

Stiamo per entrando in un momento chiave della stagione, dove ogni singolo dettaglio farà la differenza, non solo per la salvezza ma anche, ed ovviamente, per la corsa al quarto posto e allo scudetto. Per questo motivo gli allenatori si affideranno ancora di più ai loro uomini migliori, i loro top player, quei tipo di giocatori in grado di decidere le partite più complicate con una semplice giocata.

Il Corriere della Sera ha infatti parlato di "L'ora dell'uomo in più", che per il Milan è Rafael Leao, che contro il Verona potrebbe anche non partire dalla panchina per via di qualche fastidio fisico di troppo ancora da smaltire.