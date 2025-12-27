San Siro gremito col Verona. La Gazzetta: "Già superata quota 73 mila"

vedi letture

Anche per l'ultima partita di questo 2025 il pubblico rossonero ha risposto presente. Per la sfida contro il Verona di domani si sta infatti viaggiando spediti verso l'ennesimo sold out di questa prima parte di stagione, che conferma quanto il tifo milanista sia legato e vicino alla squadra di Massimiliano Allegri, nonostante le varie vicissitudini.

Conferma infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che per il lunch match di domani "Già superata quota 73 mila" spettatori, che si aspettano comunque di tornare a casa con una vittoria dopo le delusioni contro Sassuolo (2-2) e Napoli (2-0).