Il 10 non è ancora al top. Il CorSport: "Leao tiene di nuovo in ansia Max"
Dopo aver saltato Sassuolo e Supercoppa si pensava che Rafael Leao potesse tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di domani contro il Verona, scenario ancora possibile ma da monitorare perché il numero 10 del Milan avrebbe ancora qualche leggero fastidio muscolare da smaltire.
Per questo motivo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Leao tiene di nuovo in ansia Max", che aveva pensato di schierarlo dal primo minuto insieme a Christian Pulisic, che invece potrebbe avere come partner d'attacco anche questa volta Christopher Nkunku, in attesa di Niclas Fullkrug.
