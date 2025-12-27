Il 2026 sarà l'anno delle novità. Il CorSport: "Cardinale cerca nuovi investitori"

Il 2026 sarà un anno importante in chiave societaria per il Milan, anche perché qualcosa starebbe bollendo in pentola non tanto in quel di via Aldo Rossi, o meglio, anche, ma soprattutto oltre oceano.

Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Cardinale cerca nuovi investitori" in modo da estinguere, in tempi abbastanza rapidi, il debito di circa 700 milioni di euro verso Elliott, derivante dal vendor loan con cui Gerry Cardinale aveva acquistato il Milan nell'agosto 2022.