Il nodo Maignan. Tuttosport: "Souza, prima offerta Milan"

vedi letture

Il Milan sta cercando di fare il possibile per rinnovare Mike Maignan. Adesso spetta al francese prendere una decisione in merito al suo futuro, che comunque resta un nodo piuttosto complicato da sciogliere dalle parti di via Aldo Rossi.

Per questo motivo la dirigenza si sarebbe cominciata a guardare intorno in vista della prossima stagione, compiendo anche un primo passo importante verso quello che potrebbe essere l'erede di Mike Maignan. Titola infatti questa mattina Tuttosport che "Souza, prima offerta Milan", rifiutata sia dal Corinthias che dal giocatore, che non ha però del tutto chiuso le porte ad un approdo in rossonero nella prossima estate.