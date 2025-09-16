Milan, Pavlovic potrebbe recuperare già per Udine. Maignan punta al Napoli

C'era un po' di preoccupazione in casa rossonera per le condizioni di Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, usciti entrambi per infortunio domenica sera durante il match di campionato contro il Bologna, ma per fortuna gli esami a cui sono sottoposti nelle scorse ore hanno escluso lesioni. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che se per il difensore non è escluso un recupero lampo per la trasferta di sabato sul campo dell'Udinese, per il portiere francese si punterà a riaverlo per la successiva gara contro il Napoli.

Si riporta di seguito il programma della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY

