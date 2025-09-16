La metamorfosi di Leao: un anno fa il caso del cooling break, oggi si allena da solo a Milanello anche nel giorno di riposo

vedi letture

Rafael Leao sta lavorando tanto per tornare il prima possibile a disposizione di Massimiliano Allegri e ieri, nonostante il giorno di riposo concesso dal tecnico livornese, il portoghese si è presentato comunque a Milanello per allenarsi da solo. E' un altro giocatore quello che si sta vedendo in questo inizio di stagione, soprattutto a livello di atteggiamento.

Come ricorda questa mattina il Corriere della Sera, solo un anno fa di questi tempi il numero 10 milanista era al centro delle polemiche per il famoso caso del cooling break all'Olimpico durante Lazio-Milan nel quale lui e Theo Hernandez non si sono avvicinati alla panchina insieme al resto della squadra, ma hanno preferito stare da soli sulla fascia opposta. Sono passati dodici mesi, ma sembra un secolo.

