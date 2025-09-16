Milan, difficile vedere in campo Maignan e Pavlovic a Udine: pronti Terracciano e De Winter

Per fortuna dagli esami strumentali a cui si sono sottoposti ieri Mike Maignan e Strahinja Pavlovic non sono emerse lesioni e dunque Massimiliano Allegri può tirare un bel sospiro di sollievo. I due giocatori, usciti infortunati domenica durante il match contro il Bologna a San Siro, verranno valutati giorno dopo giorno, ma è chiaro che non sarà semplice vederli in campo sabato sera sul campo dell'Udinese.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che ovviamente non si vogliono correre rischi visto che tra due settimane è in programma il primo big-match della stagione contro il Napoli a San Siro (28 settembre, in mezzo ci sarà anche la gara di Coppa Italia contro il Lecce) e quindi con ogni probabilità nè Maignan nè Pavlovic sarà in campo ad Udine. Al loro posto ci saranno Pietro Terracciano tra i pali e Koni De Winter in difesa.

