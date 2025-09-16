Rigore non dato al Milan contro il Bologna: l’AIA fermerà sia il varista Fabbri che l'arbitro Marcenaro

vedi letture

Non si placano le discussioni sul caso del rigore non dato al Milan contro il Bologna. "Errore evidente" è stato il commento di ieri del presidente della FIGC Gabriele Gravina. E dello stesso pensiero è anche l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, che fermerà sia il varista Fabbri che l'arbitro Marcenaro. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.

MILAN-BOLOGNA 1-0

Marcatori: 61’ Modric

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.

Espulsi: 89’ Allegri

Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.