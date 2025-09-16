Rigore non dato al Milan contro il Bologna: l’AIA fermerà sia il varista Fabbri che l'arbitro Marcenaro
Non si placano le discussioni sul caso del rigore non dato al Milan contro il Bologna. "Errore evidente" è stato il commento di ieri del presidente della FIGC Gabriele Gravina. E dello stesso pensiero è anche l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, che fermerà sia il varista Fabbri che l'arbitro Marcenaro. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.
Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.
MILAN-BOLOGNA 1-0
Marcatori: 61’ Modric
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.
Arbitro: Marcenaro di Genova.
Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.
Espulsi: 89’ Allegri
Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan