CorSera - Kessie, una panchina che sa di bocciatura

Il Corriere della Sera si sofferma sul caso Kessie. Per l’ivoriano - scrive il quotidiano - la panchina di Salerno sa di bocciatura. "Attaccarlo non serve", aveva messo in chiaro Pioli alla vigilia: concetto sensato, quello dell'allenatore, ma altrettanto sensato è avere già pronte le alternative per il futuro. Il Milan si farà trovare pronto: in estate arriverà Adli dal Bordeaux, mentre sul mercato l'obiettivo è Renato Sanches del Lille.