CorSera - Mercato Milan, due nomi caldi per l'attacco: Origi e Scamacca

© foto di DANIELE MASCOLO

In attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic al termine di questa stagione, in casa rossonera sono due i nomi più caldi per l'attacco della prossima annata: si tratta di Divock Origi, che è in scadenza di contratto con il Liverpool e dunque in estate si muoverà a zero, e Gianluca Scamacca del Sassuolo. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.