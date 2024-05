CorSera - Mercato Milan: Guirassy è ora in prima fila per l'attacco

Al di là di chi sarà il nuovo allenatore, con Paulo Fonseca nettamente in pole per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, il grande obiettivo del mercato estivo del Milan sarà il nuovo centravanti. Secondo il Corriere della Sera, ora in prima fila c'è Serhou Guirassy, attaccante classe 1996 dello Stoccarda che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro. Nei giorni scorsi, a Casa Milan c'è stato un incontro tra i dirigenti del Diavolo e quelli del club tedesco.

Ma il mercato estivo del Milan non si fermerà solo all'attaccante: tra le priorità ci sono anche un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa come Fofana del Monaco e poi anche almeno un difensore centrale di livello per iniziare a sistemare un reparto che in questa stagione ha fatto acqua da tutte le parti.