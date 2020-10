Niente ultimo colpo di mercato per i rossoneri. Come riporta il Corriere della Sera, il Milan ha cercato per tutto il giorno un difensore centrale: ha trattato l’acquisto dei giovani Kabak e Simakan e il prestito di Rudiger, sempre senza successo. Sul fronte uscite, invece, Halilovic ha rescisso il contratto, mentre Laxalt è passato in prestito al Celtic.