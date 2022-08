CorSera - Milan, Cardinale potrebbe essere a San Siro per il derby del 3 settembre

MilanNews.it

Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, in attesa del closing, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, si trova in vacanza a Saint-Tropez: il futuro proprietario rossonero non assisterà sabato a San Siro al debuto in campionato del Milan, più probabile la sua presenza sugli spalti in occasione del derby contro l'Inter del prossimo 3 settembre.