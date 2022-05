CorSera - Milan, dopo il signing Gazidis vedrà Maldini per il rinnovo ma non potrà dargli certezze sugli investimenti

MilanNews.it

In casa rossonera, oltre al cambio di proprietà, tiene banco anche la questione del rinnovo di Paolo Maldini, le cui dichiarazioni dei giorni scorsi hanno irritato parecchio dentro Casa Milan. Subito dopo il signing, che dovrebbe avvenire in questa settimana, l'ad Ivan Gazidis incontrerà il dt rossonero per parlare del prolungamento di contratto, anche se non potrà dargli le garanzie che chiede sugli investimenti da fare sul mercato visto il passaggio di proprietà in corso. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.