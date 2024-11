CorSera - Milan, Fonseca mette ancora Leao in panchina: il club appoggia la scelta dell'allenatore

Dopo Udinese e Napoli, Rafael Leao, per la terza volta di fila in campionato, partirà dalla panchina anche stasera nella sfida in casa del Monza. Il feeling tra il numero 10 milanista e Paulo Fonseca non è mai scattato, nonostante il tecnico rossonero sia andato a trovarlo nel ritiro della nazionale durante l'Europeo e lo abbia trattato da stella. Ma il suo atteggiamento a volte troppo indolente e la sceneggiata del cooling break all'Olimpico hanno "spogliato" Leao del ruolo di primus inter pares che aveva all'interno della rosa del Diavolo.

Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che ancora una volta Fonseca gli preferirà Noah Okafor, il quale partirà dunque titolare a sinistra contro il Monza. La società di via Aldo Rossi appoggia la scelta dell'allenatore portoghese, nonostante ci sia il rischio della svalutazione di un proprio asset.