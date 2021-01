Dopo aver rinforzato centrocampo e attacco con Meité e Mandzukic, il Milan è al lavoro ora per regalare nuovi innesti a Stefano Pioli anche in difesa: come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, i rossoneri sono infatti vicini a chiudere con il Chelsea l'arrivo del difensore centrale Fikayo Tomori che dovrebbe arrivare domani in Italia.