CorSera: "Milan in crescita: una strada lunga che Pioli deve gestire. Società, conti positivi"

"Milan in crescita: una strada lunga che Pioli deve gestire. Società, conti positivi": titola così questa mattina il Corriere della Sera che analizza il momento positivo del Diavolo, reduce da due vittorie di fila in campionato e in vetta alla classifica della Serie A insieme all'Inter.

Due giorni fa a Cagliari, Stefano Pioli ha avuto la conferma di poter contare anche sulle alternative ai titolari rispetto allo scorso anno. Intanto, arrivano ottime notizie anche dai conti del club di via Aldo Rossi: il bilancio chiuso al 30 giugno 2023 porterà infatti un risultato netto positivo di 6 milioni di euro, che abbatte i 66,5 milioni di rosso registrati lo scorso anno, mentre i ricavi superano i 400 milioni, record per la società rossonera.