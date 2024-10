CorSera: "Milan, la ricaduta". Si svegliano tardi i rossoneri a Leverkusen

Titolo forte quello utilizzato questa mattina da Il Corriere della Sera, che parlando dell'amara notte di Champions League della formazione di Paulo Fonseca ha scritto: "Milan, la ricaduta". Dopo l'ottimo trend in campionato i tifosi credevano e speravano che la squadra potesse reagire ed intraprendere un percorso simile anche in Europa, ma invece così non è stato.

Il Milan è tornato a casa con zero punti in più classifica, ma invece con tanto rammarico. Sì, perché alla fine dei conti il Bayer Leverkusen non ha rubato niente per quanto fatto vedere nella prima ora di gioco, ma per le occasioni create dal momento di Boniface in poi, il Diavolo avrebbe meritato il pareggio.

Però alla fine dei conti, come scritto anche questa mattina da Il Corriere della Sera, i rossoneri si sono svegliati tardi, e spesso in contesti del genere queste cose non vengono perdonate.